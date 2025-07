Heerkens op weg naar Ajax: keeper neemt afscheid van Sparta Praag

Heerkens speelde afgelopen zomer nog op het EK met Oranje Onder 19 en maakte in 2021 de overstap naar de jeugdopleiding van Sparta Praag. Een doorbraak in het eerste elftal bleef uit, maar hij kwam tot vijftien wedstrijden voor het beloftenelftal van de Tsjechische club.

Op sociale media blikte Heerkens emotioneel terug op zijn tijd in Tsjechië. "Het land waar ik geboren ben met een missie. Het land waar ik mijn eerste stappen zet op het voetbalveld, de eerste stappen naar mijn droom", schrijft hij in een begeleidende afscheidsvideo. "Ik zal altijd dankbaar zijn dat je op de moeilijke momenten aan me dacht. Je creëerde een persoon die klaar is om de wereld te veroveren. Je creëerde een persoon die klaar is om zijn dromen waar te maken. Tsjechië bedankt."

Ajax zal de komst van Heerkens naar verwachting spoedig officieel maken. De medische keuring staat gepland voor maandag. De Amsterdammers betalen twee miljoen euro als vaste transfersom, oplopend tot 3,5 miljoen euro inclusief bonussen. Sparta Praag bedong daarnaast een percentage bij een eventuele doorverkoop.