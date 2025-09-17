KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Het laatste Ajax Nieuws

Heerkens prijst ploeggenoten: "Hij heeft ook veel kwaliteit"

Max
bron: Ajax Life
Joeri Heerkens
Joeri Heerkens Foto: © Pro Shots

Joeri Heerkens hoopt volgend seizoen de eerste doelman van Ajax te zijn. De van Sparta Praag overgekomen keeper maakt dit seizoen zijn minuten bij Jong. 

De eerste maanden in Amsterdam bevallen Heerkens goed. "Ik word goed uitgedaagd. Ik kan nog veel mooie stappen zetten. Dat is het belangrijkste", zo vertelt hij aan Ajax Life. De jonge doelman leert veel van Remko Pasveer en Vitezslav Jaros. "Remko is ervaren, leest het spelletje heel goed en is een harde werker. Jaros heeft ook veel kwaliteit. Met hem kan ik Tsjechisch praten. Dat is wel grappig."

Heerkens hoopt zich dit seizoen goed te ontwikkelen volgend seizoen onder de lat te staan bij Ajax 1. "Dat is te vroeg om te zeggen. Het is een proces", beseft hij. Helemaal foutloos is hij de eerste wedstrijden van het seizoen bij Jong nog niet, maar daar maakt hij zich geen zorgen om. "Natuurlijk hoop je dat het vanaf het begin vlekkeloos verloopt, maar eigenlijk is het een goed teken dat nog niet alles perfect gaat."

Joeri Heerkens
