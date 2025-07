Heerkens-transfer krijgt tegengas: "Hij moet wel minuten gaan maken"

Doelman Joeri Heerkens vertrekt mogelijk naar Ajax, ondanks dat er in Amsterdam genoeg doelmannen onder contract staan. Tim Tempelaars van Voetbal International bespreekt de situatie.

"Het is een doelman met een interessant verhaal", begint Tempelaars. "Hij heeft bij Sparta Praag nog niet voor de hoofdmacht gespeeld, maar hij is wel een heel groot talent. Ajax ziet in hem een doelman die samen met Pasveer en Jaros aan de slag zou moeten gaan."

"Er zit alleen wel een risico aan", gaat hij verder. "Hij is nog erg jong en heeft dus nog geen minuten gemaakt op het hoogste niveau. Als jonge keeper moet je wel minuten gaan maken, dus het is wel interessant hoe Ajax dat voor zich ziet. Je kan hem natuurlijk met Jong Ajax mee laten doen, maar dan heb je ook weer twee andere jonge keepers."

"Natuurlijk klinkt het op papier goed om hem mee te laten trainen en kan hij ook veel leren van bijvoorbeeld Pasveer, maar ik ben vooral benieuwd hoe Ajax het verder in gaat vullen", besluit hij.