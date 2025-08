Heerkens ziet droom uitkomen: "Rende met boomstammen de berg op"

De ouders van Joeri Heerkens zijn zo trots als een pauw op hun zoon. Natasja en Hillebrand zagen hem deze zomer de stap maken naar Ajax, waarmee zijn droom in vervulling is gegaan.

Natasja en Hillebrand Heerkens begonnen een camping in Tsjechië en daar werd Joeri geboren. Op zijn tiende kwam hij daar bij een amateurclub onder de lat te staan, waarna hij er nooit meer onder vandaan kwam. "Daarvoor was hij linksbuiten, maar vanaf het moment dat hij op doel stond, ging hij als een komeet. Joeri is ongelooflijk fanatiek en toegewijd en wil altijd winnen. Al kwamen de echte drive en focus pas toen hij twaalf jaar oud was", zegt zijn moeder in De Telegraaf.

"Hij heeft ingezien dat hij alleen prof kon worden als hij alles daarvoor aan de kant zette”, vervolgt ze. Heerkens ging op zijn dertiende naar het voetbalinternaat van FC Hradec Kralove. "Hij had geen opa en oma in de buurt, dus hij had nog nooit gelogeerd. En nu woonde hij daar. Apart van ons zijn, dat kende hij helemaal niet. Later hoorden we wel dat hij op het punt had gestaan om op te geven. Maar voor Joeri was en is er geen plan-B. Alles is plan-A."

Volgens Natasja is de coronaperiode daar een goed voorbeeld van. "In de coronatijd maakte hij zijn eigen programma en rende hij met boomstammen de berg op." Die inspanningen hebben hem nu een mooie stap opgeleverd naar Ajax. "Voor Joeri is er op de hele wereld maar één club. Van jongs af aan loopt hij al in

Ajax-shirts en hij sliep onder een Ajax-dekbed."