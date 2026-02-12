Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

Alfons Groenendijk heeft in de podcast De Maaskantine van Sportnieuws een mooie anekdote gedeeld over zijn beginperiode bij Ajax en zijn samenwerking met Dennis Bergkamp. De oud-middenvelder kwam in 1991 over van Roda JC en belandde direct in een kleedkamer vol grote namen als John Bosman, Danny Blind, Frank de Boer en natuurlijk Bergkamp.

Groenendijk herinnert zich nog goed hoe hij na een paar weken meteen werd "gecorrigeerd" door de vedette van het elftal. "Ik was amper zes weken bij Ajax. Er was een oefenwedstrijd tegen AGOVV. Ik kreeg een bal en hij kaatste hem terug op mij, waarna ik hem met een geweldige stift over de keeper schiet."

De middenvelder was trots op zijn treffer van zo’n 25 meter, maar kreeg direct een reactie van Bergkamp. "Hij liep met een uitgestoken vinger op mij af. ‘Hey Fons’, zei hij tegen mij. ‘Luister even, voor de toekomst. Stiften, dat doe alleen ik hè. Dat je het weet.’ Dat vond ik toch zo hilarisch."

Volgens Groenendijk typeerde dat moment de droge humor van Bergkamp. "Bergkamp had hele droge humor, ik vergeet nooit meer dat hij dat tegen mij zei." De oud-Ajacied kijkt met veel plezier terug op die periode. 

Zeker op de trainingen genoot hij volop van de kwaliteiten van zijn ploeggenoot. "Ik kon eindelijk genieten van hem op de training. Ik liep vaak gewoon met mijn mond open op het veld, hij had zoveel kwaliteit. Dat was geweldig om te zien."

Dennis Bergkamp
