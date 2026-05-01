2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Heftig noodweer dreigt topper tussen Ajax en PSV te verstoren

Thomas
bron: KNMI
Politie bij de Johan Cruijff ArenA
Politie bij de Johan Cruijff ArenA

De kraker tussen Ajax en PSV dreigt zaterdagavond niet alleen op het veld spektakel te bieden, maar ook daarbuiten. Waar eerder nog sprake was van lenteachtig weer, slaat het klimaat plotseling om en krijgen supporters te maken met stevige omstandigheden rond de aftrap in de Johan Cruijff Arena.

Volgens het KNMI is er namelijk code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. Tussen 18.00 uur en 22.00 uur, precies rondom de wedstrijd in de Eredivisie, worden er zware buien verwacht. "De onweersbuien kunnen gepaard gaan met hagelstenen van 0-2 cm, windstoten tot plaatselijk 75 km/u en plaatselijk 10-20 mm regen in korte tijd", zo klinkt het in de waarschuwing van het KNMI.

Dat nieuws komt op een ongelukkig moment, want het wordt extra druk in Amsterdam. Niet alleen trekken duizenden fans naar de Arena voor de topper, ook is er een groot concert van André Hazes in de AFAS Live. Daardoor zal het rondom het stadiongebied bijzonder vol zijn, wat in combinatie met het slechte weer voor lastige situaties kan zorgen.

Daar komt bij dat er dit keer ook uitsupporters aanwezig zijn. Ongeveer zevenhonderd fans van PSV reizen af naar Amsterdam om hun ploeg te steunen vanuit het uitvak.

