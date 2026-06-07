Heftige beelden: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenduel
Christian Eriksen is zondagavond in elkaar gezakt tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken. Tijdens het duel met Oekraïne greep de oud-Ajacied plotseling naar zijn hart en zakte hij in elkaar.
De spelers van beide ploegen vormden direct een cirkel om Eriksen heen. Veel spelers barstten in tranen uit. Eriksen zakte tijdens het EK van 2020 ook al in elkaar. Dat gebeurde tijdens een duel tussen Denemarken en Finland. De 34-jarige Eriksen leeft sindsdien met een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) - een inwendig apparaatje dat levensbedreigende hartritmestoornissen continu bewaakt, opspoort en behandelt.
Volgens de eerste berichten is Eriksen bij bewustzijn en is hij per ambulance afgevoerd. De wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne is gestaakt.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
'Fysieke gesteldheid Ter Stegen zorgt voor twijfels bij Ajax'
Heftige beelden: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenduel
'Taylor trekt portemonnee voor verloving': "Vier karaats, insane"
Verweij vertelt over Perr Schuurs: "Toen schrokken we best wel"
Daley Blind over 'levensveranderend moment': "Je krijgt aanzien"
Driessen wijst naar Koeman: "Legde hij ergens onderin de la"
'Ajax houdt verrichtingen van linksback van Rode Ster in de gaten'
Janssen blikt terug op transfer: "Laten we dan gewoon stoppen"
Driessen vergelijkt: "Denk dat Wout en ik heel veel gemeen hebben"
'Ajax wil langer door met Garcia, dit moet zijn functie worden'
Blind doorbreekt stilte over Ajax-terugkeer: "Ik voel me nog fit"
Weer een Ajax-talent richting Cambuur: "Mag je toeval noemen, maar"
Ajax ziet waarde van Sean Steur in één seizoen vertienvoudigen
Ten Hag keek iconische CL-run Ajax nooit terug: "Wat heeft dat voor zin?"
Groot probleem Míchel bij Ajax: "Taal is hartstikke belangrijk"
L'Équipe zet twee Ajax-spelers in top 30 grootste talenten ter wereld
'Ajax moet vrezen voor Italiaanse concurrentie in strijd om target'
Brobbey in basis op WK? "Ik zou hem naast Donyell Malen zetten"
Weghorst wissel zorgt voor onbegrip: "Dat vond ik opmerkelijk"
Taylor doet opvallende oefening in bed: "Heb het van hem geleerd"
'Ceballos onderweg naar Ajax na goede gesprekken met Míchel'
Vrouw Lang spreekt zich uit: "Iedereen heeft een mening over hem"
Dieperink terug na commotie: "Kans dat je wordt uitgescholden"
Carrizo ziet transferwaarde met miljoenen dalen na komst bij Ajax
Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"
'Ajax én Feyenoord grijpen mis: spits tekent bij FC Groningen'
Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."
Kasper Dolberg ziet eigen transferwaarde nog verder kelderen
Mounir Boualin ontkracht gerucht: "Hij is te duur voor Ajax"
'Perr Schuurs transfervrij naar Eredivisieclub': "Nog één detail"