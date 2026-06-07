Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Heftige beelden: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenduel

Amber
Christian Eriksen
Christian Eriksen Foto: © Pro Shots

Christian Eriksen is zondagavond in elkaar gezakt tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken. Tijdens het duel met Oekraïne greep de oud-Ajacied plotseling naar zijn hart en zakte hij in elkaar.

De spelers van beide ploegen vormden direct een cirkel om Eriksen heen. Veel spelers barstten in tranen uit. Eriksen zakte tijdens het EK van 2020 ook al in elkaar. Dat gebeurde tijdens een duel tussen Denemarken en Finland. De 34-jarige Eriksen leeft sindsdien met een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) - een inwendig apparaatje dat levensbedreigende hartritmestoornissen continu bewaakt, opspoort en behandelt.

Volgens de eerste berichten is Eriksen bij bewustzijn en is hij per ambulance afgevoerd. De wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne is gestaakt.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

'Taylor trekt portemonnee voor verloving': "Vier karaats, insane"

0
Perr Schuurs

Verweij vertelt over Perr Schuurs: "Toen schrokken we best wel"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Christian Eriksen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

0
Mike Verweij

Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"

0
Ruud Gullit

Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"

0
Joël Veltman

"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"

0
Daley Blind in La Liga

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

0
Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Fysieke gesteldheid Ter Stegen zorgt voor twijfels bij Ajax'

Heftige beelden: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenduel

'Taylor trekt portemonnee voor verloving': "Vier karaats, insane"

Verweij vertelt over Perr Schuurs: "Toen schrokken we best wel"

Daley Blind over 'levensveranderend moment': "Je krijgt aanzien"

Driessen wijst naar Koeman: "Legde hij ergens onderin de la"

'Ajax houdt verrichtingen van linksback van Rode Ster in de gaten'

Janssen blikt terug op transfer: "Laten we dan gewoon stoppen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws