Heftige beelden: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenduel

Christian Eriksen is zondagavond in elkaar gezakt tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken. Tijdens het duel met Oekraïne greep de oud-Ajacied plotseling naar zijn hart en zakte hij in elkaar.

De spelers van beide ploegen vormden direct een cirkel om Eriksen heen. Veel spelers barstten in tranen uit. Eriksen zakte tijdens het EK van 2020 ook al in elkaar. Dat gebeurde tijdens een duel tussen Denemarken en Finland. De 34-jarige Eriksen leeft sindsdien met een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) - een inwendig apparaatje dat levensbedreigende hartritmestoornissen continu bewaakt, opspoort en behandelt.

Volgens de eerste berichten is Eriksen bij bewustzijn en is hij per ambulance afgevoerd. De wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne is gestaakt.