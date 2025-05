Heftige beelden: 'Vader Noa Lang neergeslagen op amateurveld'

Een video van een jeugdwedstrijd bij Alexandria'66 in Rotterdam gaat viraal. Op de heftige beelden is te zien hoe een scheidsrechter door een toeschouwer wordt neergeslagen. Er wordt gesuggereerd dat het om de vader van voormalig Ajax-aanvaller Noa Lang gaat, zo schrijft FCUpdate .

"Het is steeds moeilijker om scheidsrechters te vinden", schrijft Dumpert bij de video. Omstanders grijpen snel in en halen de dader weg, terwijl de scheidsrechter nog even op de grond blijft liggen. In verschillende reacties wordt gezegd dat het om Jeffrey Lang gaat, de vader van Noa Lang. De video zou enkele weken geleden zijn opgenomen bij Alexandria'66, een voetbalclub uit Rotterdam.

RealityFBI heeft eveneens een update geplaatst over het voorval. "Op een veld bij Alexandria'66, waar jeugd aan het ballen was, ging het onlangs goed mis. Een toeschouwer liep het veld op, kreeg woorden met de scheidsrechter en deelde uiteindelijk een klap uit, waardoor die tegen de grond ging. De beelden verschenen deze week op Dumpert. Daar wordt gezegd dat de geslagen scheidsrechter mogelijk Jeffrey Lang is, de vader van Noa Lang. Of dat echt zo is, kunnen wij op dit moment niet bevestigen."

Noa Lang werd zondagmiddag nog de matchwinner in de topper tussen Feyenoord en PSV (2-3). De vleugelaanvaller scoorde twee keer in De Kuip en zorgde er daardoor voor dat PSV verzekerd is van Champions League-voetbal én nog een goede kans maakt op de landstitel na de nederlaag van Ajax.