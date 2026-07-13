'Heftige spreekkoren vlak voor tragische dood Rob Dieperink (38)'
Rob Dieperink floot afgelopen zaterdag nog de oefenwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Apollon Limassol. Bij dat duel werd de maandag overleden scheidsrechter slachtoffer van spreekkoren die verband hielden met de zaak die rondom Dieperink speelde in Engeland.
Dat meldt RealityFBI via Instagram. Volgens eerdere berichtgeving werd Dieperink in april 2026 in Londen gearresteerd op verdenking van de aanranding van een 17-jarige jongen. De politie seponeerde de zaak later wegens gebrek aan bewijs. Desondanks besloot de FIFA hem van het WK te halen en schrapte de KNVB hem voor de slotfase van de competitie.
RealityFBI schrijft: "Afgelopen zaterdag floot Rob nog een oefenduel. Bronnen meldden eerder vandaag (maandag, red.) dat mensen daar kennelijk spreekkoren naar hem riepen die verband hielden met de zaak in Engeland. Vandaag (maandag, red.) kwam dan dit nieuws. Bronnen melden dat er bij de voordeur een briefje is gevonden waarop Rob een tekst had achtergelaten."
"Vervolgens zou hij door een bekende zijn gevonden. De tweelingbroer van Rob werd daarna in kennis gesteld, net als de 20-jarige vriend van Rob", zo klinkt het. De Forensische Opsporing was volgens het account aanwezig bij de woning van Dieperink. "Met een briefje, de aanwezigheid van de FO en inmiddels de bevestiging dat er geen sprake is van betrokkenheid van derden, laat het zich niet moeilijk raden wat er is gebeurd. Wel is te hopen dat alles goed wordt onderzocht."
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