Heitinga als hoofdtrainer bij Spurs? "Dat hadden we in gedachten"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Tottenham Hotspur had John Heitinga graag zien blijven. De voormalig Ajacied koos na het ontslag van hoofdtrainer Thomas Frank echter ook voor een vertrek. 

Heitinga was nog niet zo lang assistent van Frank toen de hoofdtrainer de laan uitgestuurd werd. "Hij mocht blijven. Ze hebben hem zelfs gevraagd om te blijven", vertelt Rob Jansen over Heitinga in KieftJansenEgmondGijp. "Na drie weken zeiden ze tegen hem: 'Blijf alsjeblieft en maak je contract hier af.' Dat is een hele prestatie voor iemand die daar drie weken heeft gewerkt."

De voormalig verdediger had echter geen behoefte om onderdeel te worden van de staf van interim Igor Tudor. "Dat werkt bijna nooit. Waarom ze dat hebben gedaan, is mij een raadsel", aldus Jansen. "En dan komt er weer een andere coach. Dus je kunt twee keer vertrekken. Die nieuwe coach komt ook met 45 mensen. John zei: 'dit heeft geen zin, Rob. Ik moet nu vertrekken.'"

Jansen en Heitinga hoopten stiekem dat Heitinga als opvolger van Frank werd aangewezen. "Er was een kans dat hij het als hoofdtrainer zou overnemen, dat hadden we in gedachten", vervolgt de zaakwaarnemer. "Alleen: de club niet. Na drie weken besloten ze dat het te vroeg was. Dus dan krijg je een interim-manager."

