Heitinga alweer weg bij Tottenham Hotspur: "Na grondig beraad"
John Heitinga Foto: © BSR Agency
John Heitinga is opgestapt bij Tottenham Hotspur, zo laat Ajax-watcher Johan Inan weten via X. "De assistent-trainer kon deel uit blijven maken van de staf van interim-coach Igor Tudor, maar kiest ervoor om de club - voorlopig - te verlaten", aldus Inan.
De Premier League-club bevestigt de berichtgeving middels een statement via de officiële kanalen. "Na grondig beraad heeft John echter besloten om op dit moment afscheid te nemen van de club", laat Tottenham Hotspur maandagmiddag weten.
"Omdat de kans groot is dat een nieuwe hoofdtrainer voor de lange termijn zijn eigen staf zal meebrengen, is hij van mening dat het de meest transparante en professionele beslissing is om zijn tijd bij Tottenham nu af te sluiten", besluit Spurs.
