Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Heitinga begint gelukkig een beetje op Louis van Gaal te lijken"

Gijs Kila
bron:  Voetbal International
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga heeft zich eindelijk uitgesproken en dat werd tijd, vindt Hans Kraay junior. De trainer van Ajax haalde voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Twente fel uit naar ESPN, dat volgens hem ‘onwaarheden’ de wereld in hielp. In zijn column voor Voetbal International trekt Kraay een duidelijke parallel met niemand minder dan Louis van Gaal.

"Het was eigenlijk wel de hoogste tijd dat hij zich een keer goed liet gelden", stelt Kraay. "Ik zou ook volledig krankjorum worden als ik elke vrijdag en na elke wedstrijd die verschrikkelijke vragen voor mijn kiezen kreeg, van: ‘John, ben jij er morgen nog?’" Volgens Kraay bleef Heitinga opvallend kalm onder alle druk, tot hij zondag dan eindelijk de knop omzette. "Sinds zondag begint John Heitinga gelukkig een beetje op Louis van Gaal te lijken."

Dat Heitinga voor zichzelf opkomt, verdient volgens Kraay waardering. "Bijt van je af, man, je hebt helemaal niks te verliezen. En het mooie is: in navolging van Willem van Hanegem en Henk ten Cate, geen koekenbakkers, heeft de grote Guus Hiddink nu ook geroepen dat het niet aan Heitinga ligt."

Ook de spelers lijken de kant van hun coach te kiezen. Kraay wijst op Wout Weghorst, die na zijn doelpunt tegen FC Twente nadrukkelijk zijn trainer opzocht. "De omstreden Wout Weghorst had na zijn goal tegen FC Twente een Johnny Jump in gedachten, waarvan ik dacht: de wonderbaarlijke Wout vond het blijkbaar ook tijd ons even te laten weten dat hij een heel klein beetje van zijn trainer houdt."

Gerelateerd:
Francesco Farioli

"Farioli had gewoon een veel betere selectie dan John Heitinga"

0
Leonne Stentler

Stentler kijkt naar Ajacied: "Hij zegt ook dat het lastig is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Hans Kraay junior Louis van Gaal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

0
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

0
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd