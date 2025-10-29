"Heitinga begint gelukkig een beetje op Louis van Gaal te lijken"

John Heitinga heeft zich eindelijk uitgesproken en dat werd tijd, vindt Hans Kraay junior. De trainer van Ajax haalde voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Twente fel uit naar ESPN, dat volgens hem ‘onwaarheden’ de wereld in hielp. In zijn column voor Voetbal International trekt Kraay een duidelijke parallel met niemand minder dan Louis van Gaal.

"Het was eigenlijk wel de hoogste tijd dat hij zich een keer goed liet gelden", stelt Kraay. "Ik zou ook volledig krankjorum worden als ik elke vrijdag en na elke wedstrijd die verschrikkelijke vragen voor mijn kiezen kreeg, van: ‘John, ben jij er morgen nog?’" Volgens Kraay bleef Heitinga opvallend kalm onder alle druk, tot hij zondag dan eindelijk de knop omzette. "Sinds zondag begint John Heitinga gelukkig een beetje op Louis van Gaal te lijken."

Dat Heitinga voor zichzelf opkomt, verdient volgens Kraay waardering. "Bijt van je af, man, je hebt helemaal niks te verliezen. En het mooie is: in navolging van Willem van Hanegem en Henk ten Cate, geen koekenbakkers, heeft de grote Guus Hiddink nu ook geroepen dat het niet aan Heitinga ligt."

Ook de spelers lijken de kant van hun coach te kiezen. Kraay wijst op Wout Weghorst, die na zijn doelpunt tegen FC Twente nadrukkelijk zijn trainer opzocht. "De omstreden Wout Weghorst had na zijn goal tegen FC Twente een Johnny Jump in gedachten, waarvan ik dacht: de wonderbaarlijke Wout vond het blijkbaar ook tijd ons even te laten weten dat hij een heel klein beetje van zijn trainer houdt."