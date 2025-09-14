Heitinga benadrukt: "Dat is ook de norm en zoals we willen spelen"

UBK-Podcast
2025-09-02
Amber
bron: ESPN
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga keek met tevredenheid terug op de eerste helft van Ajax tegen PEC Zwolle. De trainer zag zijn ploeg dominant spelen, al had de score volgens hem hoger moeten uitvallen. Over de tweede helft was Heitinga minder te spreken.

"Ik denk dat we de eerste helft het publiek hebben kunnen vermaken. Dat is ook de norm en zoals we willen spelen. Vanuit achteruit, maar ook zeker wanneer we de bal verliezen. Het enige wat we beter hadden moeten doen, is meer goals maken", vertelde Heitinga na afloop bij ESPN.

Volgens de Ajax-trainer lag dat vooral aan de keuzes in de afronding. "Vooral in de eindfase. Net dat laatste balletje. Maar goed: ik denk dat het dominant was de eerste helft, ook met het proces waar we in zitten. Dit is het Ajax-voetbal wat we willen zien. Daarin zie je ook dat je het publiek enthousiasmeert. Dat hebben we de tweede helft niet kunnen doen, maar de eerste helft was het goed."

Na rust zag Heitinga een duidelijk verschil. "In de tweede helft denk ik dat het een minuut of twintig, 25 gewoon minder was. Daar hadden we net de frisheid en intensiteit niet meer. We moesten ook wel wisselen met Kenneth (Taylor, red.) die net een schop had gekregen in de eerste helft. De tweede helft moest in ieder geval beter."

De coach benadrukte dat zijn ploeg na de pauze minder lef toonde. "Ik denk dat we niet meer bij machte waren om vast te zijn aan de bal. De counterpress was ook niet altijd zoals we dat in de eerste helft hadden. Ook wel een compliment natuurlijk voor PEC Zwolle hoe zij het in de tweede helft aanvlogen. Uiteindelijk wissel je. We hebben ook een zwaar programma dat er nu aankomt."

Heitinga besloot maar liefst vier keer te wisselen tijdens één wisselmoment. "Ik denk dat het ook wel nodig was. Je kijkt naar het programma dat er nu aankomt en je kijkt naar de fitheid. Je kijkt ook naar de selectie en je hebt een aantal jongens zoals Josip (Sutalo, red.) die terugkomen. Daar heb je ook minuten voor nodig. Maar het is wel een feit dat er uiteindelijk wat zand in de machine kwam."

