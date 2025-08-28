Heitinga bevestigt inkomende Ajax-transfer: "Dat zit wel goed"

John Heitinga is enthousiast over de komst van James McConnell naar Ajax. De trainer van de Amsterdammers kent de middenvelder nog uit hun gezamenlijke tijd bij Liverpool en roemt vooral diens mentaliteit.

Ajax staat op het punt om de twintigjarige Engelsman op huurbasis binnen te halen. Heitinga is vol lof over het karakter van zijn pupil. "Hij kreeg tijdens de training een tik op zijn mond, verloor een tand, maar ging die pas na afloop zoeken. Dat zegt alles over hem", zegt de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf. "Qua mentaliteit zit het wel goed bij McConnell, die als zes kan spelen en zeker als dubbele zes."

Toch is McConnell niet per se het type middenvelder waar Ajax aanvankelijk naar zocht. Heitinga geeft aan dat de club in eerste instantie mikte op een meer ervaren controleur, maar dat de financiële situatie dit bemoeilijkte. "Maar alleen als er een andere middenvelder vertrekt", benadrukt de oud-verdediger.

De trainer houdt daarbij nog altijd rekening met een transfer van Kenneth Taylor. "Als er iemand weggaat, dan kan er nog iets gebeuren", aldus Heitinga. Voorlopig lijkt er volgens De Telegraaf echter nog niets concreets te spelen rond de Oranje-international.