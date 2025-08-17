Heitinga bevestigt vertrek: "Zal straks bekendgemaakt worden"

Eerder deze week werd al gemeld dat Ajax en FC Groningen een akkoord hadden bereikt over de huurtransfer van Janse en dat werd zondagmiddag door Heitinga bevestigd. "Dies gaat verhuurd worden, dat zal straks bekendgemaakt worden", gaf de oefenmeester aan op de persconferentie na de wedstrijd tegen FC Groningen. Er wordt geen koopoptie bedongen bij de huur van de negentienjarige linkspotige verdediger van Jong Ajax.

Janse is niet de enige verdediger die op weg is naar de (tijdelijke) uitgang bij Ajax. Datzelfde geldt voor Ahmetcan Kaplan. “De situatie van Ahmetcan is dat hij mag vertrekken en dat weet hij ook", onthult Heitinga. De Turkse verdediger komt niet meer voor in de plannen van de Amsterdammers.