Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Heitinga bevestigt vertrek: "Zal straks bekendgemaakt worden"

Max
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga in Deventer
John Heitinga in Deventer Foto: © BSR Agency

John Heitinga heeft de aanstaande transfer van Dies Janse bevestigd. De verdediger is hard op weg naar FC Groningen. 

Eerder deze week werd al gemeld dat Ajax en FC Groningen een akkoord hadden bereikt over de huurtransfer van Janse en dat werd zondagmiddag door Heitinga bevestigd. "Dies gaat verhuurd worden, dat zal straks bekendgemaakt worden", gaf de oefenmeester aan op de persconferentie na de wedstrijd tegen FC Groningen. Er wordt geen koopoptie bedongen bij de huur van de negentienjarige linkspotige verdediger van Jong Ajax.

Janse is niet de enige verdediger die op weg is naar de (tijdelijke) uitgang bij Ajax. Datzelfde geldt voor Ahmetcan Kaplan. “De situatie van Ahmetcan is dat hij mag vertrekken en dat weet hij ook", onthult Heitinga. De Turkse verdediger komt niet meer voor in de plannen van de Amsterdammers. 

John Heitinga Dies Janse Ahmetcan Kaplan
