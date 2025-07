Heitinga blikt terug: "Je kan medelijden hebben met jezelf of..."

Twee jaar geleden werd John Heitinga nog niet gekozen voor de positie van hoofdtrainer van Ajax. Nu krijgt hij wel de kans. Heitinga zelf is ervan overtuigd dat hij er klaar voor is, mede door de ervaring die hij heeft opgedaan bij West Ham United en Liverpool.

"Ik denk dat je jezelf in twee jaar wel ontwikkelt. Ik wil vooral vooruit kijken", opent Heitinga in gesprek met Voetbal International. "Je kan medelijden hebben met jezelf of je gaat door. Dan kies ik altijd voor dat laatste. Ik heb twee jaar fantastisch kunnen werken in Engeland, met twee waanzinnig goede trainers. Voor mij was dat toetsen waar ik stond, waar ik sta. Een geweldige leeromgeving om me verder te ontwikkelen."

In Engeland heeft hij dan ook veel geleerd. "Als je werkt in de absolute top, de beste competitie van de wereld, dan ga je daarin mee. Met name het laatste seizoen, toen moesten er grote schoenen gevuld worden na het vertrek van Jürgen Klopp."

"Als Nederlandse trainer de stap vanuit de Eredivisie maken, hoe ga je daarmee om?", zegt hij. "Met de ego’s, de jongens die alles gewonnen hebben, hoe draag je de speelwijze daar over? Daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Met name ook op de samenwerking met Arne en de overige stafleden."