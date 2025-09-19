AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Heitinga clasht met journalist: "Jij bent op zoek naar drama"

Amber
bron: Persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax-trainer John Heitinga wil niets weten van kapitaalvernietiging nu de dure aankopen Raul Moro en Oscar Gloukh voorlopig genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Volgens de coach staat altijd het teambelang voorop bij zijn keuzes.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar de topper tegen PSV werd Heitinga door ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman geconfronteerd met een eerder interview van technisch directeur Alex Kroes. Die stelde dat een niet spelende aankoop al snel leidt tot kapitaalvernietiging.

Heitinga reageerde resoluut: "Uiteindelijk bepaal ik de opstelling. We doen alles in overleg, maar we kijken wat op dit moment het beste voor het elftal is."

Over wat Moro en Gloukh precies tekortkomen, wilde de oefenmeester zich niet uitlaten. "Uiteindelijk zijn dat allemaal jongens die hun bijdrage gaan leveren aan Ajax. Ik denk dat jij op zoek bent naar drama", antwoordde Heitinga, zichtbaar geïrriteerd.

De trainer benadrukte nogmaals dat hij vooral naar het teambelang kijkt. "We krijgen die vraag nu wat vaker en we kijken naar wat er op dit moment het beste is voor het elftal. We hebben heel veel goede voetballers en we kijken naar de samenstelling, de continuïteit en de vastigheid. We kijken er als team en staf zijnde enorm naar uit om af te reizen naar Eindhoven."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
John Heitinga in de Johan Cruijff Arena

John Heitinga heeft 'groot vraagteken' richting kraker tegen PSV

0
John Heitinga

Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd