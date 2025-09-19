Heitinga clasht met journalist: "Jij bent op zoek naar drama"

Ajax-trainer John Heitinga wil niets weten van kapitaalvernietiging nu de dure aankopen Raul Moro en Oscar Gloukh voorlopig genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Volgens de coach staat altijd het teambelang voorop bij zijn keuzes.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar de topper tegen PSV werd Heitinga door ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman geconfronteerd met een eerder interview van technisch directeur Alex Kroes. Die stelde dat een niet spelende aankoop al snel leidt tot kapitaalvernietiging.

Heitinga reageerde resoluut: "Uiteindelijk bepaal ik de opstelling. We doen alles in overleg, maar we kijken wat op dit moment het beste voor het elftal is."

Over wat Moro en Gloukh precies tekortkomen, wilde de oefenmeester zich niet uitlaten. "Uiteindelijk zijn dat allemaal jongens die hun bijdrage gaan leveren aan Ajax. Ik denk dat jij op zoek bent naar drama", antwoordde Heitinga, zichtbaar geïrriteerd.

De trainer benadrukte nogmaals dat hij vooral naar het teambelang kijkt. "We krijgen die vraag nu wat vaker en we kijken naar wat er op dit moment het beste is voor het elftal. We hebben heel veel goede voetballers en we kijken naar de samenstelling, de continuïteit en de vastigheid. We kijken er als team en staf zijnde enorm naar uit om af te reizen naar Eindhoven."