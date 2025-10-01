Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Heitinga complimenteert spelers na 4-0: "Ik denk dat je goed start"

Joram
bron: Ziggo Sport
John Heitinga na de zeperd in Marseille
John Heitinga na de zeperd in Marseille Foto: © Pro Shots

Ajax verloor dinsdagavond in de Champions League met maar liefst 4-0 van Olympique Marseille. John Heitinga ziet dat zijn ploeg 'Champions League-les' heeft gehad van de Franse club. De Amsterdammers keken na een halfuur al tegen een 3-0 achterstand aan, uiteindelijk werd het dus 4-0.

"Ik denk dat wij vanavond Champions League-les hebben gehad. Zo'n beetje elk foutje is afgestraft, vanuit de omschakeling", zegt Heitinga tegen Ziggo Sport. "De jongens zitten ook echt stuk in de kleedkamer, echt kneiterhard gewerkt voor elkaar. We speelden gewoon tegen een heel goede ploeg." Toch wil de trainer zijn spelers ook een compliment geven. "Ik denk dat je goed start, krijg je gelijk een goal tegen, daarna geef je twee goals weg."

Heitinga vervolgt: "Die jongens hebben wel met lef geprobeerd te blijven voetballen en ze hebben gestreden voor elkaar. Dan loop je ook nog een domper op met twee blessures. We probeerden hoog druk te zetten en momenten zat dat goed, alleen wat ik zeg: één goal geef je weg. Als het bij 1-0 blijft is het anders, maar je staat met 3-0 achter in de rust."

"Dan probeer je die jongens in ieder geval te laten doorgaan, met elkaar blijven vechten en dat hebben ze vandaag gedaan." Heitinga geeft ook complimenten aan de tegenstander. "Ik moet zeggen: je speelt ook wel tegen een aardige ploeg hè, een ploeg die vorige week nog Paris Saint-Germain verslaat. Ze zijn op dit moment gewoon een maatje te groot. Vandaag konden we het niet omdraaien."

