Heitinga deelt blessurezorgen bij Ajax: "Van twee spitsen naar nul"

Ajax-trainer John Heitinga baalde zondagmiddag van het uitvallen van Kasper Dolberg in de topper tegen PSV. De Deense spits maakte zijn basisdebuut, maar moest al na 45 minuten naar de kant met blessureklachten. Daarmee staat Ajax in korte tijd beide spitsen kwijt.

"Dolberg had klachten aan de buikwand", legde Heitinga na afloop uit bij ESPN. "Dat gebeurde bij een schot op doel. Dus hij moest eruit, dan ga je van twee spitsen naar nul spitsen."

De afwezigheid van Wout Weghorst, die door een blessure niet inzetbaar was, zorgde er bovendien voor dat Heitinga in de tweede helft moest improviseren. Hij koos daarbij voor Oscar Gloukh in een vrije rol in de aanval. "Toen hebben we gekozen voor creativiteit met Oscar Gloukh, die kon spelen vanuit een vrije rol. Dat pakte erg goed uit", aldus de coach.