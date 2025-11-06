Ajax transfergeruchten en nieuws
Heitinga direct 'gelinkt' aan volgende comeback: "Per direct'
John Heitinga Foto: © BSR Agency
Na het vertrek van John Heitinga bij Ajax hopen supporters van Liverpool op een terugkeer van de voormalig assistent van Arne Slot. Heitinga, die vorig seizoen deel uitmaakte van de staf van de Engelse topclub en de Premier League won, kreeg destijds veel lof.
Op X laten supporters van The Reds hun stem horen. "Liverpool moet Heitinga terugbrengen, hij is beter dan Van Bronckhorst", schrijft één fan. Een ander voegt eraan toe: "Heitinga per direct terug."
