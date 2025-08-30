Heitinga duidelijk: "We worden opgevreten op het middenveld"

"Vier verliespunten uit vier duels is te veel", oordeelde Heitinga na afloop tegenover ESPN. "Direct vanaf de aftrap krijgen we een waarschuwing en daarna een paar goede kansen. Die ballen moet je gewoon binnenschieten. Daarna gebeurt er precies wat je kunt verwachten. Een lange bal van Volendam. Dat was van onze kant gewoon veel te slap. Veel te slap."

De trainer ging verder: "Op een paar momenten worden we gewoon opgevreten op het middenveld. Daarin wil je wel een andere mentaliteit zien in de duels. Het is een frustrerende middag uiteindelijk." Volgens Heitinga ontbrak het aan inzet. "Je moet de baas zijn in elk duel. Je moet gewoon harder werken dan zij. We spelen tegen jongens die hieraan verhuurd zijn door ons. Die rennen de graspolletjes onder hun schoenen vandaan. Wij hebben dat niet gebracht."

"Het is rommelig. Ik ben blij als het straks 2 of 3 september is en zie wie er dan terugkomen. Het is rommelig en dat wist ik toen ik instapte. Het is wat dat betreft een uitdaging en daarin is de balans belangrijk. Maar allereerst wil ik een bepaalde mentaliteit zien. Daarin moet je soms in je handen spugen en zorgen dat je de baas bent", aldus Heitinga.