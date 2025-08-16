Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Heitinga eerlijk waar Ajax staat: "We zijn een elftal in opbouw"

Thomas
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax kwam afgelopen weekend niet overtuigend voor de dag tegen Telstar en dat is ook John Heitinga niet ontgaan. De trainer erkent dat zijn ploeg tekortschiet, vooral in verdedigend opzicht. Toch vraagt hij geduld: Ajax zit volgens hem nog middenin een opbouwfase. Zondag wacht een nieuwe test in Deventer tegen Go Ahead Eagles.

"Als je keeper één van je betere spelers was, dat zegt genoeg", opent Heitinga op de persconferentie. "Wij hadden natuurlijk liever een andere wedstrijd gespeeld. We hebben veel kansen weggegeven, dat moet beter, en daar hebben we de afgelopen dagen ook op getraind. We moeten zelf wat meer doelpunten maken, maar zeker vanuit de verdedigende organisatie wat beter staan en minder ruimtes weggeven", benadrukt hij.

Volgens Heitinga draait het vooral om afstemming binnen het elftal. "We hadden momenten van druk zetten, waarbij het helemaal open lag. Dat wil je minder hebben. Daar bekijken we beelden van en dat is iets waar je op traint. Tegen Telstar zaten er een paar momenten bij dat het net niet goed gaat. We zijn natuurlijk bezig om alles te perfectioneren, dus daar kijken we ook kritisch op terug", legt hij uit. "Tegen Telstar hebben we gewoon te veel kansen weggegeven. Door zelf momenten niet goed te zijn aan de bal en door momenten dat je wat compacter of iets beter gestructureerd moet staan", aldus Heitinga.

De trainer hoopt dat zijn ploeg snel meer automatismen ontwikkelt. "Kijk, we zijn nu vijf à zes weken onderweg. Er is een aantal spelers vertrokken en een aantal spelers gekomen, die moeten ook weer wennen. Dus we zijn een elftal in opbouw", stelt hij. "Ja, we zijn ook nog zoekende. Dat zie je, in de samenstelling van je elftal. We willen op een bepaalde manier spelen. Ik denk dat die manier goed bij Ajax past, maar we zijn nog niet zo lang onderweg, dus het is ook logisch dat je nog wat aan het zoeken bent."

