Heitinga aast op revanche: "Hij is met slaande deuren weggegaan"

"Ik vond het niet per se voor de hand liggen dat ze terug zouden komen", zegt Schildkamp bij Voetbalpraat. "Heitinga is met slaande deuren weggegaan en was teleurgesteld dat niet hij, maar Maurice Steijn het voor het zeggen kreeg. Daar was hij destijds behoorlijk pissig over, dus ik had niet verwacht dat hij vrij snel daarna terug zou keren."

Analist Kees Luijckx vindt niet alleen de keuze van Heitinga om terug te keren opvallend. "Het is van Alex Kroes ook gewaagd. Als het niet de goede kant op gaat, is hij als volgende aan de beurt als het wat minder loopt. Marcel Keizer heeft ook al anderhalf jaar niet meer gewerkt. Ze hebben al eerder bij Ajax gewerkt, dus je zou ook zeggen dat het de lijn-Ajax is die er weer is. Het zijn gewoon twee mensen die weten hoe er over het voetbal dat Ajax graag wil spelen wordt gedacht. Ik denk dat dat de voornaamste reden is."

Volgens Luijckx begint het duo Heitinga/Keizer wel aan een zware opgave. "Farioli heeft deze groep echt beter gemaakt, zowel individueel als als groep. Deze trainer moet ze nog een stuk verder brengen en het nog beter doen dan Farioli. Hij moet ze nog meer waard maken. Er moet een extra dimensie, die we nog niet hebben gezien, aan bepaalde spelers worden toegevoegd", aldus Kees Luijckx.