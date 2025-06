Heitinga en Keizer zorgen voor positivisme: "Zo zien supporters het"

Fabian Nagtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax, is blij met de aanstelling van John Heitinga en Marcel Keizer. Nagtzaam weet dat er onder veel supporters enthousiasme is over het nieuwe trainersduo.

Nagtzaam heeft al het nodige gepolst over de opvolgers van Francesco Farioli. "Iedereen was louter positief", vertelt hij aan ESPN. "Johnny is natuurlijk een echte Ajacied. Als speler heeft hij ons alles gebracht en je hoort zijn liedje altijd in het stadion. Nadat hij lang in de jeugd rondliep, pakte hij als interim-trainer zijn verantwoordelijkheid. Zo zien supporters het.”

Zowel Heitinga als Keizer kende geen succes als hoofdtrainer van Ajax, maar Nagtzaam maakt zich daar geen zorgen om. "We gunnen hem, en ook Marcel, een nieuwe kans. Beiden hebben zij geen eerlijke kans gekregen.", benadrukt hij. "Er is nieuw positivisme. We gaan er met z’n allen voor en zullen Heitinga en Keizer keihard ondersteunen vanaf de tribune. Het zijn écht jongens van de club."

Wat Nagtzaam betreft gaat Ajax komend seizoen opnieuw voor het kampioenschap. "Afgelopen seizoen hebben we tot op het laatste moment meegedaan voor de titel. Dat moet Ajax altijd doen", vindt hij. "Een tussenjaar kennen wij niet, zo simpel is het. Ook dit jaar gaan we ervoor om mee te doen om het kampioenschap."