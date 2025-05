Heitinga en Keizer zorgen voor twijfels: "Is al eerder misgegaan"

Willaert vraagt zich af of de dubbele aanstelling een succes wordt. "Ajax zoekt een trainer die volledig bezeten is van het spel, zoals Ten Hag en Slot. Die vond de club in Francesco Farioli. Maar is Heitinga zo’n freak?", begint hij in Voetbalpraat van ESPN. "Misschien Keizer wel, maar kun je dat ideale profiel opsplitsen over twee personen?"

Volgens de Ajax-watcher van ESPN zijn trainersduo's lang niet altijd een succes. "Ik denk dat Ajax voor die verdeling heeft gekozen, maar ik geloof niet dat het werkt. Je kunt het niet uitsmeren over een staf", oordeelt hij. "Dit soort duo’s zijn eerder al misgegaan. Ik vraag me af of het bij Ajax anders zal zijn. Het is een lastige constructie."