Heitinga: "Er was een wens om op die plek een speler te halen"

De trainer ging in op de transferkeuzes die afgelopen zomer zijn gemaakt. Volgens Heitinga was het een gezamenlijke beslissing van de technische staf en directie om Ko Itakura aan te trekken in plaats van een verdedigende middenvelder. "Uiteindelijk beslissen we dat met elkaar. In de voorbereiding raakte Josip geblesseerd. Die ben je dan vijf, zes weken kwijt. Er was een wens om een rechter centrale verdediger te halen, zodat je in ieder geval met drie goede centrale verdedigers aan de bak kan. Nu, achteraf, had die zes ook moeten komen. Wij blijven zeker strijdbaar. Hij moet een keer de goede kant op gaan vallen", aldus de Ajax-trainer.

Heitinga begrijpt de kritiek, maar zag ook positieve punten in het duel met Galatasaray. "We begrijpen dat iedereen kritisch is tegen sc Heerenveen en FC Volendam", zegt hij. "Tegen Galatasaray is de uitslag iets te groot uitgevallen, maar dat heeft ook te maken met twee beslissingen die de scheidsrechter neemt. Je speelt er bij vlagen goed onderuit. We hebben een Ajax gezien met lef van achteruit. Jongens wilden de bal hebben en we konden een overtal creëren. In de eerste helft groeiden we in de wedstrijd."