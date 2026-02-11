Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Heitinga favoriet om ontslagen Frank op te volgen in Engeland'

Gijs Kila
bron: Engelse media
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Nog geen half jaar na zijn vertrek bij Ajax lonkt voor John Heitinga een hoofdrol in de Premier League. De huidige assistent-trainer van Tottenham Hotspur wordt door Engelse media genoemd als (tijdelijke) opvolger van de woensdag ontslagen Thomas Frank.

Na het vertrek van Frank zijn diverse Britse data- en gokbureaus direct in de cijfers gedoken om te berekenen wie de grootste kans maakt om de Deen op te volgen. Heitinga prijkt daarbij bovenaan de lijstjes. 

Roberto De Zerbi, die eveneens woensdag werd ontslagen bij Olympique Marseille, volgt op korte afstand. Ook de namen van Robbie Keane en Mauricio Pochettino circuleren nadrukkelijk. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een interim-oplossing of een permanente aanstelling.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen snapt niks van Grim: "Had er veel eerder in gemoeten"

0
Óscar García

Garcia maakte geen indruk bij oude club: "Zorgde voor frustratie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

0
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

0
Oleksandr Zinchenko klapt

Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax

0
Kenneth Perez

Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties