Het laatste Ajax Nieuws
'Heitinga favoriet om ontslagen Frank op te volgen in Engeland'
John Heitinga Foto: © BSR Agency
Nog geen half jaar na zijn vertrek bij Ajax lonkt voor John Heitinga een hoofdrol in de Premier League. De huidige assistent-trainer van Tottenham Hotspur wordt door Engelse media genoemd als (tijdelijke) opvolger van de woensdag ontslagen Thomas Frank.
Na het vertrek van Frank zijn diverse Britse data- en gokbureaus direct in de cijfers gedoken om te berekenen wie de grootste kans maakt om de Deen op te volgen. Heitinga prijkt daarbij bovenaan de lijstjes.
Roberto De Zerbi, die eveneens woensdag werd ontslagen bij Olympique Marseille, volgt op korte afstand. Ook de namen van Robbie Keane en Mauricio Pochettino circuleren nadrukkelijk. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een interim-oplossing of een permanente aanstelling.
Laatste nieuws
Driessen snapt niks van Grim: "Had er veel eerder in gemoeten"
Garcia maakte geen indruk bij oude club: "Zorgde voor frustratie"
'Heitinga favoriet om ontslagen Frank op te volgen in Engeland'
'Ajax ziet gewenste nummer zes rondlopen in Engelse competitie'
"Mocht Jordi Cruijff een keer bellen, dan wordt Marcel boos"
Ajax-fans genieten van antwoord Sergiño Dest op pikante vraag
Ten Hag: "Denk dat ze hem bij Ajax goed hadden kunnen gebruiken"
Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"
Jordi Cruijff sprak al met Louis van Gaal: "Ik ben iemand anders"
"Als ik Ajax zie voetballen, kan FC Twente daar gewoon overheen"
Meer nieuws
Toon Gerbrands noemt probleem bij Ajax: "Het is te ingewikkeld"
Aad de Mos vreest voor Ajax: "Gaan daar niet in de buurt komen"
Groenendijk: "Hij heeft behoorlijke ravage aangericht bij Ajax"
Dick Schreuder kandidaat bij Ajax? "Hij gaat nu van alles roepen"
Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"
Fred Grim zorgt voor schok: "Hij meent er waarschijnlijk niks van"
Derksen haalt uit: "Ik vind dat de Ajax-directie hopeloos faalt"
Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"
'Ajax krijgt concurrentie van Feyenoord in strijd om toptalent'
Stafleden Jong Ajax 'met stomheid geslagen' na ingreep Cruijff
Ouder nieuws
Van der Voort checkte telefoon tijdens wedstrijd: "Concurrent van Ajax"
Toby Alderweireld ziet Ajax: "Iedereen is met zichzelf bezig"
Kian Fitz-Jim liep transfer mis: "Ajax wilde me wel laten gaan"
Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"
Óscar García aangesteld in Amsterdam: "Ajax is een veeleisende club"
Ajax stelt nieuwe trainer aan: "Hij is een ervaren trainer-coach"
Gouka voorspelt strijd om tweede plek: "Zal net te veel zijn"
Driessen over Ajacied: "Zijn rol is waarschijnlijk uitgespeeld"
'Weghorst zorgde voor beroering': "Spelers trokken aan de bel"
Bas Nijhuis na afgekeurde goal bij AZ - Ajax: "Ken de regel, man"
Video’s
Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"
Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"
Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"
Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"
Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"
Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax
Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"
0 reacties