'Heitinga favoriet om ontslagen Frank op te volgen in Engeland'

Nog geen half jaar na zijn vertrek bij Ajax lonkt voor John Heitinga een hoofdrol in de Premier League. De huidige assistent-trainer van Tottenham Hotspur wordt door Engelse media genoemd als (tijdelijke) opvolger van de woensdag ontslagen Thomas Frank.

Na het vertrek van Frank zijn diverse Britse data- en gokbureaus direct in de cijfers gedoken om te berekenen wie de grootste kans maakt om de Deen op te volgen. Heitinga prijkt daarbij bovenaan de lijstjes.

Roberto De Zerbi, die eveneens woensdag werd ontslagen bij Olympique Marseille, volgt op korte afstand. Ook de namen van Robbie Keane en Mauricio Pochettino circuleren nadrukkelijk. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een interim-oplossing of een permanente aanstelling.