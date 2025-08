Heitinga: "Ga er vanuit dat er genoeg kwaliteit bij gaat komen"

“Jorrel Hato, een zelf opgeleide jongen en dat is natuurlijk een sterkhouder die vertrekt,” zegt Heitinga over de jonge verdediger bij een persconferentie. "Erg vervelend, ik had hem liever nog een jaartje gehad. Maar goed, dit hoort ook bij Ajax-spelers: mooie transfer voor hem. En al dat andere: er zal nog veel speculatie volgen."



Ook wordt de Ajax-trainer gevraagd naar Ko Itakura. Hij schuift niet onder stoelen of banken dat hij de gewenste opvolger is. "Het mag een feit zijn dat we gecharmeerd zijn van Ko Itakura", stelt hij. "Maar er zijn meerdere spelers die hier wel in de smaak vallen en daar wordt hard aan gewerkt. Ik ga er wel vanuit dat er nog genoeg kwaliteit bij gaat komen."