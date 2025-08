Heitinga geeft blessure-update: "Eigenlijk verwacht ik hem niet"

Ajax-spits Brian Brobbey heeft zondagmiddag een enkelblessure opgelopen in de laatste oefenwedstrijd van de club tegen AS Monaco, die eindigde in 2-2. Dat bevestigde trainer John Heitinga na afloop. Heitinga gaf daarnaast ook een update over de fysieke gesteldheid van Josip Sutalo.

Heitinga laat aan onder meer VoetbalPrimeur weten dat Brobbey wordt onderzocht. "Ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Het is even afwachten. maar hij laat zich niet zomaar wisselen", vertelt hij. Brobbey viel in na rust, maar moest na achttien minuten geblesseerd het veld verlaten.

Ajax opent de Eredivisie volgende week zondag tegen Telstar (14.30 uur). Heitinga weet nog niet of Sutalo dan inzetbaar is, maar klinkt niet optimistisch. "Dat wordt een race tegen de klok. Eigenlijk verwacht ik hem niet, als ik heel eerlijk ben", reageert de oefenmeester.

Tegen AS Monaco verving de 17-jarige Aaron Bouwman de geblesseerde Sutalo. Volgens Heitinga deed hij dat naar behoren. "Soms was het wat slordig, maar ik denk dat het een mooie middag was voor hem en zijn familie in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA", aldus de Ajax-trainer.