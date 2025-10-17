Heitinga geeft blessureupdate: "Nog wat twijfelgevallen tussen"

John Heitinga heeft tijdens de persconferentie vooruitblikkend op Ajax – AZ een update gegeven over de blessuregevallen in zijn selectie. Kasper Dolberg en Owen Wijndal zijn sowieso niet inzetbaar. Over Ko Itakura bestaat nog twijfel.

"We hebben deze interlandperiode goed kunnen gebruiken om extra tijd en aandacht te geven aan jongens die met klachten liepen", aldus Heitinga. "De groep is nog niet volledig fit. Er zitten nog wel wat twijfelgevallen tussen."

Dolberg en Wijndal vallen in ieder geval af voor het duel in de Johan Cruijff ArenA. Ook de inzetbaarheid van Itakura is onzeker. "Dat moeten we vandaag (vrijdag, red.) afwachten. Hij heeft gisteren (donderdag, red.) volledig meegetraind, maar wat is de reactie daarop?"

Er is wel goed nieuws wat betreft Mika Godts: hij is volledig hersteld. Heitinga blijft echter voorzichtig. "Er zijn een aantal jongens die vandaag (vrijdag, red.) nog eerst de training goed door moeten komen", besluit hij.