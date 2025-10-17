AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Heitinga geeft blessureupdate: "Nog wat twijfelgevallen tussen"

Gijs Kila
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga kijkt bedenkelijk
John Heitinga kijkt bedenkelijk Foto: © BSR Agency

John Heitinga heeft tijdens de persconferentie vooruitblikkend op Ajax – AZ een update gegeven over de blessuregevallen in zijn selectie. Kasper Dolberg en Owen Wijndal zijn sowieso niet inzetbaar. Over Ko Itakura bestaat nog twijfel.

"We hebben deze interlandperiode goed kunnen gebruiken om extra tijd en aandacht te geven aan jongens die met klachten liepen", aldus Heitinga. "De groep is nog niet volledig fit. Er zitten nog wel wat twijfelgevallen tussen."

Dolberg en Wijndal vallen in ieder geval af voor het duel in de Johan Cruijff ArenA. Ook de inzetbaarheid van Itakura is onzeker. "Dat moeten we vandaag (vrijdag, red.) afwachten. Hij heeft gisteren (donderdag, red.) volledig meegetraind, maar wat is de reactie daarop?"

Er is wel goed nieuws wat betreft Mika Godts: hij is volledig hersteld. Heitinga blijft echter voorzichtig. "Er zijn een aantal jongens die vandaag (vrijdag, red.) nog eerst de training goed door moeten komen", besluit hij.

