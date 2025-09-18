AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Heitinga geeft fout toe: "Dat is een foutje van onze kant"

Cherine
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga geeft toe dat hij en zijn technische staf een fout maakten in de tweede helft van Ajax – Inter, wat in een 0-2 nederlaag eindigde. De trainer bracht Raúl Moro in, maar de Spanjaard wist niet of hij op de rechter- of linkerflank moest spelen.

Mika Godts mist één-op-één kans tegen Yann Sommer. "Het was een geweldige bal van Oliver Edvardsen", begint hij tegenover Ziggo Sport, na afloop van de wedstrijd. "Dan hoop je dat die bal binnengaat. Als dat gebeurt, wil ik het nog zien."

"In het eerste half uur heb ik een ploeg gezien die gestreden en alles gegeven heeft. Ze vochten veel persoonlijke duels uit. Kenneth gaf in het begin gelijk een beuk. Het centrale duo moet ik ook complimenten geven. Youri Baas heeft laten zien dat hij op Champions League-niveau meekan. Ze staan de hele wedstrijd één-op-één te verdedigen", vervolgt hij.

Een kwartier voor tijd bracht Heitinga Raúl Moro en Oscar Gloukh in. Op tv-beelden was te zien dat Moro vragend naar de bank keek en onzeker was over zijn positie. Heitinga bevestigt dat er iets misging. "Dat zag er niet zo goed uit. Raúl moest vanaf de rechterkant gaan spelen", verklaar Heitinga.

"Hoe dit kan? Dat is een foutje van onze kant. Dat kan gebeuren, toch? Goed dat jullie daar gelijk bovenop zitten, dat vind ik mooi. Dat is iets wat beter moet. Ik zei al snel tegen Raúl: Jij moet naar rechts. Dat zag er niet goed uit. Maar uiteindelijk stonden ze goed", aldus de oefenmeester. 

John Heitinga
