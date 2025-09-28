Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga gefileerd: "Een hartelijk en welgemeend fluitconcert"

Gijs Kila
bron: Het Parool
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

De kritiek op Ajax-trainer John Heitinga neemt toe na de moeizame 2-1 overwinning op NAC Breda. In zijn wekelijkse rubriek Spaan geeft punten in Het Parool spaart columnist Henk Spaan de oefenmeester niet. Heitinga krijgt van hem een 4 als rapportcijfer.

De voetbaljournalist zag hoe het geduld van het publiek in de Johan Cruijff Arena steeds verder opraakte. "Met een hartelijk en welgemeend fluitconcert namen we afscheid van de Arena", schrijft Spaan, die ook vreesde dat NAC nog zou toeslaan, ondanks de numerieke minderheid na een rode kaart.

Hoewel hij enige stabiliteit zag in de verdediging, ontkwam ook het centrale duo niet aan kritiek. "Sutalo was best stabiel, Itakura was best stabiel. Helaas offerde de combinatie Itakura-Sutalo grote leemtes van instabiliteit aan de sprintende Brabanders."

Ook Owen Wijndal kreeg ervan langs. "Wijndal aan de zijkant schiep ruimtes waar de voetballers uit Breda volop indoken. Wat bleef was een verdediging die uit één groot gat bestond."

Volgens Spaan lag de verantwoordelijkheid bij de technische staf om in te grijpen. "Je hoopt dan als toeschouwer dat vanaf de zijlijn hulp wordt geboden, bijvoorbeeld tactisch. Helaas had het zwarte gat zich ook uitgestrekt tot de bank. Daar heerste slechts leegte."

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Henk Spaan
