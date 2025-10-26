Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga geïrriteerd: "Dit is wel een beetje voor de bühne, toch?"

Cherine
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Sjoerd Mossou noemt de uithaal van John Heitinga naar ESPN vooral voor de bühne. Volgens de journalist van het Algemeen Dagblad kan de Ajax-trainer zich beter focussen op Wout Weghorst.

Voorafgaand aan FC Twente - Ajax verscheen Heitinga bij ESPN. Een onthullend ESPN-verhaal viel bij Ajax slecht. "Het zijn zoveel onwaarheden. Dat vinden wij, en ik, kwalijk", aldus de Ajax-coach. Mossou denkt er bij Goedemorgen Eredivisie het zijne van. "Dit is ook wel een beetje voor de bühne, toch?"

"Het verbaast me een beetje", vervolgt de verslaggever en columnist van het Algemeen Dagblad. "Hij neemt een strijdbare houding aan, maar in het artikel (van ESPN, red.) komt hij er nog niet eens zo heel slecht vanaf. Het gaat meer over de chaos binnen Ajax. Hij zal zich niet persoonlijk aangesproken voelen, maar hij gebruikt het artikel wellicht om strijdbaarheid uit te stralen. Dat is het volgens mij."

"Ik hoop dat Heitinga net zo boos was op zijn spits afgelopen woensdag", begint Mossou over het gedrag van Wout Weghorst tijdens Chelsea – Ajax. "Als zou ik helemaal gek worden als je spits zich zo gedraagt bij tien tegen elf."

