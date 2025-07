Heitinga geïrriteerd: "Gaat vaak over Farioli, die is hier niet"

"Iedereen heeft daarin zijn eigen visie. Ik zal niet zo vaak gaan wisselen. Maar ik moet zeggen: met het rouleren heeft hij wel het maximale uit deze groep gehaald. Dus een groot compliment naar Farioli, waar Ajax vorig jaar stond en waar ze zijn geëindigd. Daar heeft hij wel een steentje in bijgedragen", zegt Heitinga in gesprek met Voetbal International.

Heitinga heeft de Italiaan echter niet gesproken over het aankomende seizoen. "Nee. Omdat wij al vanaf het moment dat ik tekende bezig zijn met de compositie, de samenstelling van de groep. Daar hebben wij wel een idee bij. Als je veel wedstrijden ziet, zie je ook bepaalde patronen. Je voert gesprekken, ook met de spelers en de mensen die er nog zitten."

Farioli meende dat het 'zou gaan stormen' bij Ajax. Denkt Heitinga dat ook? "Ik denk zeker wel dat het een paar keer gaat stormen, het gaat erom dat wij dat gezamenlijk op gaan pakken. Ik hoor heel veel de naam Farioli, maar die is hier nu niet meer. Ik wil me gewoon richten op de aankomende wedstrijden. Ik wil directe versterkingen zien, dat willen Alex, Marijn en de rest ook. Maar we kennen ook de situatie waar Ajax nu in zit."