Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Heitinga gemist in Liverpool: "Ze waren droevig dat hij vertrok"

Max
bron: The Athletic
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Bij Liverpool vond men het spijtig dat John Heitinga deze zomer naar Ajax vertrok. De oefenmeester besloot de kampioen van Engeland achter zich te laten voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam. 

Heitinga was het afgelopen seizoen assistent van Arne Slot, maar deed dat slechts voor één jaar. "De spelers en staf waren droevig dat Heitinga vertrok, want hij speelde een belangrijke rol”, stelt clubwatcher James Pearce in The Athletic. Onder andere Ryan Gravenberch was fan van Heitinga. "Hij vertelde hoe invloedrijk Heitinga was op het trainingsveld en in de analyseruimte bij het leren van de tactische kant van de rol als nummer 6.”

Volgens Pearce had Heitinga verder weinig invloed tijdens wedstrijden. “Daarin is niet echt iets veranderd. Sipke Hulshoff is altijd al het voornaamste klankbord geweest voor Slot als het gaat om wissels en tactische omzettingen", klinkt het. "Dat is nog steeds zo." Daarbij maakt opvolger Giovanni van Bronckhorst ook een goede indruk in Liverpool.

