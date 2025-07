Heitinga geniet van Ajax-speler: "Hij is een absolute liefhebber"

Berghuis is de topscorer in de voorbereiding en laat zich behoorlijk gelden. "Steven is een liefhebber, een absolute liefhebber van het spelletje. Daar kan ik echt van genieten", reageert Heitinga in gesprek met Voetbal International.

"Op de training ook: dan kan hij kan boos, gefrustreerd zijn en dan weer een geniale bal geven", vervolgt de oefenmeester. "Hij is iemand die aan de bal het verschil kan maken en hij is een pure liefhebber van het spelletje. Davy (Klaassen, red.) heeft dat ook. Dat zijn jongens, die snappen het spelletje. Daar ga je ook bij toetsen: hoe zien zij bepaalde dingen?"