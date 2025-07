Heitinga geniet van Ajax-talent: "Hij pakt het heel snel op"

Bouwman blijkt deze voorbereiding een goede vervanger van de geblesseerde Josip Sutalo. "Het eerste kwartier, twintig minuten was hij misschien wat onwennig. Maar de tweede helft maakt hij een schitterende goal. Je zag ook de reactie van iedereen, dat was wel mooi, heel leuk", vertelt Heitinga na afloop van de oefenwedstrijd aan Voetbal International. "Rayane maakt natuurlijk ook een geweldige goal."

Heitinga geniet deze zomer erg van de talentvolle Bouwman. "Aaron is iemand die in evenwicht is, een leergierige jongen. Hij is ook iemand die heel goed naar de adviezen luistert, niet alleen van de staf, maar ook van de spelers. En hij pakt het ook heel snel op", aldus de oefenmeester. "En, met zeventien jaar: vandaag staat hij continu tegen een goede spits, dan word je getest. Dat is mooi om te zien, hoe hij duelleert, hoe hij ermee bezig is. Niet alleen Aaron, want als je ziet wat er later nog invalt, dat zijn aanstormende spelers met potentie."