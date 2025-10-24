Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"

Tom
bron: VoetbalPrimeur
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Kik Pierie heeft in de podcast Meer dan Voetbal aangegeven dat John Heitinga zijn favoriete trainer is. De verdediger speelde onder Heitinga bij Jong Ajax. 

"John Heitinga", reageert hij zonder twijfel op de vraag wie zijn favoriete trainer is. "In mijn bescheiden mening heb je een aantal facetten die je als trainer moet bezitten: goed kunnen managen, vakinhoudelijk sterk zijn en goed met mensen kunnen omgaan. Hij kan het alle drie. Hij is tactisch sterk en kan het bij spelers overbrengen."

"Ik heb met hem gewerkt bij Jong Ajax en daar heb je heel duidelijk een aantal verschillende groepen", gaat hij verder. "De vaste kern, jongere jongens die blij zijn om erbij te zijn en de jongens die vanuit het eerste naar Jong gebracht worden. En hij wist dat altijd supergoed te managen", aldus Pierie.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax voor het duel tegen Chelsea

Ajax met de grond gelijk gemaakt: "Zijn het lachertje van Europa"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen behaalt in dramatisch duel bijzondere mijlpaal

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers John Heitinga Kik Pierie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp lacht om oud-Ajacied: "Het is ook een gedoe"

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt kritiek: "Het is niet leuk als hij zo doordraait"

0
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Kik Pierie namens Excelsior

Pierie kreeg negatieve reacties vanwege stoppen: "Begrijp ik ook"

0
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd