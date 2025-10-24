Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Kik Pierie heeft in de podcast Meer dan Voetbal aangegeven dat John Heitinga zijn favoriete trainer is. De verdediger speelde onder Heitinga bij Jong Ajax.
"John Heitinga", reageert hij zonder twijfel op de vraag wie zijn favoriete trainer is. "In mijn bescheiden mening heb je een aantal facetten die je als trainer moet bezitten: goed kunnen managen, vakinhoudelijk sterk zijn en goed met mensen kunnen omgaan. Hij kan het alle drie. Hij is tactisch sterk en kan het bij spelers overbrengen."
"Ik heb met hem gewerkt bij Jong Ajax en daar heb je heel duidelijk een aantal verschillende groepen", gaat hij verder. "De vaste kern, jongere jongens die blij zijn om erbij te zijn en de jongens die vanuit het eerste naar Jong gebracht worden. En hij wist dat altijd supergoed te managen", aldus Pierie.
