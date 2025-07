Heitinga geschrokken: "Moeilijk om de juiste woorden te vinden"

De Ajax-trainer is dan ook flink geschrokken van het nieuws. "Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden. De eerste gedachten gaan ook direct uit naar zijn nabestaanden", zegt Heitinga bij Ajax TV. "Ik wil vooral benadrukken dat hij niet alleen een geweldige voetballer was, maar bovenal een prachtig mens."

"De verslagenheid is groot en daarom is het ook nog moeilijk te bevatten", aldus Heitinga. Jota overleed eerder deze week, samen met zijn broer, bij een ongeval.