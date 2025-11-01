Heitinga gesteund door routinier: "Er is voor mij geen andere uitweg"

Remko Pasveer steunt John Heitinga, dat laat hij weten in gesprek met ESPN . Na afloop van de wedstrijd tegen Chelsea wilde de keeper niet direct antwoorden op een vraag over zijn trainer, iets wat hem tegen de borst stuit.

"Wij zijn niet verplicht om jullie daarover antwoord te geven", begint Pasveer. "Ik snap dat jullie mij graag de woorden uit de mond willen trekken. Ik steun iedereen die hier alles probeert te geven voor Ajax tot het einde. Dat zal ik altijd blijven doen."

"We proberen alles uit te voeren zoals hij wil dat er gespeeld wordt", beweert Pasveer. "Wij als ervaren jongens proberen daar ons gevoel bij te geven en hen te ondersteunen. Dat zal ik tot het einde blijven doen, altijd. Voor mij is er geen andere uitweg."

De 42-jarige eerste keeper denkt dat er een stijgende lijn in het spel van Ajax gaat zitten. "Wij proberen ons uiterste best te doen om zo goed mogelijk op de mat te leggen wat de trainers van ons vragen. Dan heeft dat gewoon tijd nodig", aldus Pasveer.