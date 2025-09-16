Heitinga gesteund: "Geef hem tijd en ga hem dan maar beoordelen"

Aan tafel bij het Ziggo Sport-programma Rondo sprak Khalid Boulahrouz uit dat Ajax nog niet op het juiste niveau zit. "In de eerste helft vond ik ze energiek. Als ik de tweede helft zie dan denk ik: Ajax is nog niet klaar voor de Champions League", aldus de oud-verdediger. Woensdag staat het team van John Heitinga tegenover Internazionale.

Youri Mulder is het met Boulahrouz eens en wees op de hogere verwachtingen bij Ajax. "Ajax draait nog helemaal geen goed seizoen", stelde Mulder. "Als je kijkt naar de tegenstanders is dat van een ander kaliber van waar ze straks tegen moeten. Je hebt vorig seizoen een goed seizoen gedraaid en dat is altijd link als club, want dan ga je zeggen: én we willen betere resultaten én beter voetbal. Ga er maar aanstaan. Ik zie het nog niet. Ik denk dat ze het moeilijk gaan krijgen."

Mark van Bommel vindt het dan ook onterecht dat Heitinga nu al onder een vergrootglas ligt. "Voor John is het niet makkelijk. Vorig jaar werden ze bijna kampioen met een totaal andere manier van voetballen. Nu verwachten ze iets anders van hem. Er moest een andere speelwijze komen en hij is nog aan het zoeken naar de beste formatie. Daarin moet je hem ook tijd geven. Je moet hem daar niet op afrekenen."

Ron Jans, trainer van FC Utrecht, vindt de kritiek op Heitinga zelfs buitensporig. "Het is op het belachelijke af hoe John wordt benaderd in de media", stelde hij fel. "Het is allemaal emotie en maar roepen. Geef hem tijd en ga hem dan maar beoordelen. Er zitten nog veel haken en ogen aan."