KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga gesteund: "Geef hem tijd en ga hem dan maar beoordelen"

Gijs Kila
bron: Rondo
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax boekte zaterdag een 3-1 overwinning op PEC Zwolle, maar die zege heeft de zorgen over de vorm van de Amsterdammers richting de Champions League niet weggenomen.

Aan tafel bij het Ziggo Sport-programma Rondo sprak Khalid Boulahrouz uit dat Ajax nog niet op het juiste niveau zit. "In de eerste helft vond ik ze energiek. Als ik de tweede helft zie dan denk ik: Ajax is nog niet klaar voor de Champions League", aldus de oud-verdediger. Woensdag staat het team van John Heitinga tegenover Internazionale.

Youri Mulder is het met Boulahrouz eens en wees op de hogere verwachtingen bij Ajax. "Ajax draait nog helemaal geen goed seizoen", stelde Mulder. "Als je kijkt naar de tegenstanders is dat van een ander kaliber van waar ze straks tegen moeten. Je hebt vorig seizoen een goed seizoen gedraaid en dat is altijd link als club, want dan ga je zeggen: én we willen betere resultaten én beter voetbal. Ga er maar aanstaan. Ik zie het nog niet. Ik denk dat ze het moeilijk gaan krijgen."

Mark van Bommel vindt het dan ook onterecht dat Heitinga nu al onder een vergrootglas ligt. "Voor John is het niet makkelijk. Vorig jaar werden ze bijna kampioen met een totaal andere manier van voetballen. Nu verwachten ze iets anders van hem. Er moest een andere speelwijze komen en hij is nog aan het zoeken naar de beste formatie. Daarin moet je hem ook tijd geven. Je moet hem daar niet op afrekenen."

Ron Jans, trainer van FC Utrecht, vindt de kritiek op Heitinga zelfs buitensporig. "Het is op het belachelijke af hoe John wordt benaderd in de media", stelde hij fel. "Het is allemaal emotie en maar roepen. Geef hem tijd en ga hem dan maar beoordelen. Er zitten nog veel haken en ogen aan."

Raúl Moro

Moro lyrisch over teamgenoot: "Ben echt enorm onder de indruk"

0
Marco van Basten bij Ziggo Sport

"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"

0
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Ron Jans
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
