Heitinga gesteund: "Hij staat er bij de harde kern nog goed op"

Mike Verweij ziet dat er een loodzware week voor Ajax is aangebroken. Eerst spelen de Amsterdammers tegen Galatasaray in de Champions League, waarna een uitduel bij FC Utrecht in de Eredivisie wacht.

"Het gaat niet goed. Maar John Heitinga ligt er nog niet bijna uit. Dat is de wens van veel supporters, maar intern staat hij er nog goed op en bij de harde kern ook", zegt Verweij bij Nieuws van de Dag. "Heel veel zal afhangen van de komende twee wedstrijden."

"Bij Ajax beseft de directie ook wel dat er meer aan de hand is dan alleen tegenvallende resultaten. John Heitinga moet Farioli opvolgen met een mindere selectie dan Farioli", constateert Verweij. "De selectie is dusdanig slecht dat je niet zomaar kan verwachten dat je even tweede wordt. Dat ziet de directie nu ook wel."

"Als John Heitinga gaat, dan is er denk ik voor Alex Kroes ook geen houden aan", zegt Verweij. "Heitinga staat nu voor twee loodzware wedstrijden en als je die verliest en er zijn geen aanknopingspunten waarvan je zegt: hier kan Ajax verder mee, dan is het misschien wel klaar."

"Ik heb Wesley Sneijder gesproken en hij zei dat Galatasaray veel beter is dan iedereen denkt. Dat is een hels karwei. Ook FC Utrecht uit is traditioneel een hele moeilijke wedstrijden. Punten zijn daar te halen, maar de geschiedenis leert dat Ajax daar bijna nooit wint. Als Heitinga daar verliest, dan is het denk ik einde oefening", besluit hij.