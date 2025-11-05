Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga gesteund: "Hij staat er bij de harde kern nog goed op"

Rik Engelbertink
bron: Nieuws van de Dag
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Mike Verweij ziet dat er een loodzware week voor Ajax is aangebroken. Eerst spelen de Amsterdammers tegen Galatasaray in de Champions League, waarna een uitduel bij FC Utrecht in de Eredivisie wacht. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Het gaat niet goed. Maar John Heitinga ligt er nog niet bijna uit. Dat is de wens van veel supporters, maar intern staat hij er nog goed op en bij de harde kern ook", zegt Verweij bij Nieuws van de Dag. "Heel veel zal afhangen van de komende twee wedstrijden."

"Bij Ajax beseft de directie ook wel dat er meer aan de hand is dan alleen tegenvallende resultaten. John Heitinga moet Farioli opvolgen met een mindere selectie dan Farioli", constateert Verweij. "De selectie is dusdanig slecht dat je niet zomaar kan verwachten dat je even tweede wordt. Dat ziet de directie nu ook wel."

"Als John Heitinga gaat, dan is er denk ik voor Alex Kroes ook geen houden aan", zegt Verweij. "Heitinga staat nu voor twee loodzware wedstrijden en als je die verliest en er zijn geen aanknopingspunten waarvan je zegt: hier kan Ajax verder mee, dan is het misschien wel klaar."

"Ik heb Wesley Sneijder gesproken en hij zei dat Galatasaray veel beter is dan iedereen denkt. Dat is een hels karwei. Ook FC Utrecht uit is traditioneel een hele moeilijke wedstrijden. Punten zijn daar te halen, maar de geschiedenis leert dat Ajax daar bijna nooit wint. Als Heitinga daar verliest, dan is het denk ik einde oefening", besluit hij. 

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Wesley Sneijder

Sneijder legt zwakte Galatasaray bloot: "Als ik iets moet noemen"

0
Valentijn Driessen

Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd