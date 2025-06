Heitinga gewaarschuwd: "Hopen dat hij dat nu laat zien bij Ajax"

Heitinga stond als interim-trainer van Ajax voor het eerst als hoofdtrainer voor de groep bij de profclub en was daarna assistent-trainer bij West Ham United en Liverpool. "Het is te hopen dat hij niet alleen van Slot, maar ook van Moyes, toch wat stappen heeft gemaakt en dat nu laat zien bij Ajax", begint Sneijder bij Ziggo Sport.

Sneijder vreest dat Heitinga een behoorlijk risico neemt door nu in te stappen bij Ajax. "Het is wel een heel pittige. Ze hebben het gewoon heel goed gedaan, eigenlijk boven hun kunnen een beetje", legt de analist uit. "Niemand had verwacht dat Ajax nog tweede zou worden en nog lang zou meedoen om de titel. Het is qua resultaat wel goed gegaan, maar qua voetbal, daar valt wel winst te halen."