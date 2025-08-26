Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
Mikos Gouka denkt dat er bij Ajax nog veel werk aan de winkel is. Binnenkort beginnen de Amsterdammers ook aan het Champions League-seizoen.
Afgelopen weekend won Ajax van Heracles Almelo, maar Gouka zag dat er met name in het drukzetten nog een aantal dingen niet klopten. "Er komt nu niets uit, maar het zijn wel dingen waar Heitinga tijdens de video-analyse mee aankomt en zal zeggen: als je dit straks in de Champions League doet, ben je weg", stelt de journalist in de AD Voetbalpodcast. "Of ze hebben in die fase van de wedstrijd de puf niet meer of Ajax heeft niet de juiste afstemming."
Onder Francesco Farioli stond Ajax vorig seizoen goed, maar was het wel vaak teruggetrokken. "Heitinga wil dat niet. Hij wil druk naar voren blijven zetten", weet Gouka. "Maar die afstemming is er dus nog niet helemaal. Dat fysieke krijg je er wel in, maar de afstemming is ook belangrijk."