AD Voetbalpodcast
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"

Max
bron: AD Voetbalpodcast
John Heitinga op de persco
John Heitinga op de persco Foto: © BSR Agency

Mikos Gouka denkt dat er bij Ajax nog veel werk aan de winkel is. Binnenkort beginnen de Amsterdammers ook aan het Champions League-seizoen. 

Afgelopen weekend won Ajax van Heracles Almelo, maar Gouka zag dat er met name in het drukzetten nog een aantal dingen niet klopten. "Er komt nu niets uit, maar het zijn wel dingen waar Heitinga tijdens de video-analyse mee aankomt en zal zeggen: als je dit straks in de Champions League doet, ben je weg", stelt de journalist in de AD Voetbalpodcast. "Of ze hebben in die fase van de wedstrijd de puf niet meer of Ajax heeft niet de juiste afstemming."

Onder Francesco Farioli stond Ajax vorig seizoen goed, maar was het wel vaak teruggetrokken. "Heitinga wil dat niet. Hij wil druk naar voren blijven zetten", weet Gouka. "Maar die afstemming is er dus nog niet helemaal. Dat fysieke krijg je er wel in, maar de afstemming is ook belangrijk."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ahmetcan Kaplan

'FC Basel twijfelt over Ahmetcan Kaplan': "Ze hebben twee opties"

0
Alex Kroes kijkt rond

Cristian Willaert over transfers Ajax: "Zo'n type wil hij graag"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd