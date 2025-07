Heitinga ging lunchen met Timber: "Ik wilde alles weten over hem"

Zijn vrouw Charlotte Sophie en zijn drie kinderen verhuisden niet mee naar Engeland. Zij bleven in Amsterdam. Het gevolg was dat Heitinga's leven in Engeland bijna alleen maar om voetbal draaide.

Heitinga vertelt dat hij af en toe ging lunchen in Londen met Arsenal-speler Jurriën Timber. "Dan nam ik een schriftje mee en wilde ik alles weten over de werkwijze van zijn trainer, Mikel Arteta. En over Jurriëns stap van Ajax naar de Premier League. Dat was zo leerzaam voor mij als jonge trainer", vertelt Heiting tegenover NU.nl.

Bij Liverpool maakte Slot Heitinga verantwoordelijk voor de analyse van de aankomende tegenstanders in de Premier League. "Dan keek ik zo vijf, zes wedstrijden terug van Chelsea. Hoe doen ze het tegen Bournemouth? Wat als ze met vijf verdedigers spelen? Dat vond ik echt leuk om te doen. Het was zo gaaf."