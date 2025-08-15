Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Heitinga haakt in op geruchten: "Er zijn meerdere nummers zes"

Thomas
bron: ESPN
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax is nadrukkelijk op zoek naar versterking op het middenveld en kijkt daarbij opvallend genoeg naar een oude bekende. Edson Álvarez, die tussen 2019 en 2023 in Amsterdam speelde, staat weer op de radar bij de Amsterdammers. Vrijdag bracht Voetbal International naar buiten dat Ajax de Mexicaanse middenvelder voor een jaar wil huren van West Ham United.

John Heitinga werd tijdens de persconferentie gevraagd naar de mogelijke terugkeer van Álvarez. Hij liet weten de komst van de controleur zeker te zien zitten. "Hij heeft in het verleden aangetoond welke waarde hij voor Ajax kan hebben. Of het realistisch is, dat is moeilijk te zeggen. Maar Edson of een type Edson zou wel een toegevoegde waarde voor ons zijn," zegt Heitinga op de persconferentie van vrijdag.

De trainer benadrukt dat er behoefte is aan een échte verdedigende middenvelder. "Ik weet ook niet hoe West Ham daarin staat. Er zijn meerdere nummers zes, maar als Edson haalbaar is, is hij zeker welkom," aldus de Ajax-trainer. "Op het middenveld hebben we veel spelers die op dezelfde positie spelen. Daarom ben ik nog aan het puzzelen en op zoek naar het ideale elftal. Een échte zes is lastig."

Toch lijkt een rentree van Álvarez op korte termijn nog niet eenvoudig. Ajax zal eerst spelers moeten verkopen en ook het salaris van de Mexicaan, dat naar verluidt rond de zes miljoen euro per jaar ligt, vormt een flink obstakel. De komende weken moeten uitwijzen of de Amsterdammers daadwerkelijk doorpakken voor hun voormalig sterkhouder.

Ajax historie & oud-spelers Edson Alvarez John Heitinga
