Heitinga hakt knopen door en wijst nieuwe Ajax-aanvoerders aan

Davy Klaassen is komend seizoen de aanvoerder van Ajax. Trainer John Heitinga bevestigde tegenover ESPN dat de 32-jarige middenvelder de aanvoerdersband overneemt van Jordan Henderson, die deze zomer transfervrij vertrok naar Brentford.

"De aanvoerder is bekend. Davy Klaassen is de nummer één," aldus Heitinga. "Daarna heb je Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Remko Pasveer. Maar Davy is eerste aanvoerder." Klaassen droeg de band al tijdens de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding, tegen AS Monaco (2-2). De 41-voudig international, inmiddels bezig aan zijn derde periode in Amsterdam, was vorig seizoen al vice-aanvoerder achter Henderson.

Met de keuze voor Klaassen kiest Heitinga voor ervaring en clubbinding. De middenvelder speelde tot nu toe 252 Eredivisie-wedstrijden voor Ajax, waarin hij 82 keer scoorde en 38 assists gaf. Hij won vijf landstitels, één KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Ajax trapt het nieuwe seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen Telstar.