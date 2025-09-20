"Heitinga heeft de grootste rol gespeeld in mijn keuze voor Ajax"

Vitezslav Jaros is dit seizoen de vaste keeper bij Ajax, maar de doelman hoopt ooit nog terug te keren en indruk te maken in de Premier League. De Tsjechische goalie maakte deze zomer de overstap van Liverpool naar Ajax, waar Johan Heitinga vorig seizoen nog als assistent werkzaam was. De huidige Ajax-trainer speelde een belangrijke rol in Jaros’ keuze om voor de Amsterdammers te tekenen.

"De coach heeft de grootste rol gespeeld in mijn komst naar Ajax. Het voelde als de juiste keuze", zegt Jaros tegen Ajax TV. "Heitinga was bij Liverpool haast als een speler-coach. We hadden een goede connectie. Hij was er altijd om de spelers te helpen. Als je even niet je dag had, dan legde hij een arm om je schouder."

Jaros speelde ooit al eens één wedstrijd in de Premier League. "Daar doe je het allemaal voor. Daarom koos ik ervoor om steeds te worden uitgeleend. Allemaal met het oog op mijn debuut in de Premier League. Ik wil zo vaak mogelijk uitkomen in de Premier League als ik kan. Dat is de droom, dat is het doel."