Heitinga heeft goed nieuws richting PEC Zwolle: "Hij is fit"

Ajax lijkt het zaterdag met een volledig fitte selectie op te nemen tegen PEC Zwolle. John Heitinga gaf vrijdagochtend een persconferentie richting de Eredivisiewedstrijd.

Na een interlandbreak wordt dit weekend de competitie weer hervat. Heitinga lijkt tegen PEC Zwolle over iedereen te kunnen beschikken. "Ik verwacht een volledig fitte groep voor morgen, maar de spelers zijn nog niet binnen. Dus dat is nog even afwachten", laat hij weten.

Ko Itakura raakte met Japan geblesseerd, maar volgens Heitinga is er geen reden tot paniek over de zomeraanwinst. "Hij is fit. Hij kwam terug met een kleine jetlag, maar de schade van de lichte blessure lijkt mee te vallen", zo laat de oefenmeester weten.

Ajax en PEC Zwolle trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.