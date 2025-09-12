AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga heeft goed nieuws richting PEC Zwolle: "Hij is fit"

Max
bron: Persconferentie
John Heitinga op de persco
John Heitinga op de persco Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt het zaterdag met een volledig fitte selectie op te nemen tegen PEC Zwolle. John Heitinga gaf vrijdagochtend een persconferentie richting de Eredivisiewedstrijd. 

Na een interlandbreak wordt dit weekend de competitie weer hervat. Heitinga lijkt tegen PEC Zwolle over iedereen te kunnen beschikken. "Ik verwacht een volledig fitte groep voor morgen, maar de spelers zijn nog niet binnen. Dus dat is nog even afwachten", laat hij weten. 

Ko Itakura raakte met Japan geblesseerd, maar volgens Heitinga is er geen reden tot paniek over de zomeraanwinst. "Hij is fit. Hij kwam terug met een kleine jetlag, maar de schade van de lichte blessure lijkt mee te vallen", zo laat de oefenmeester weten.

Ajax en PEC Zwolle trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. 

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
André Onana baalt bij Manchester United

Amorim legt vertrek Onana uit: "Het is lastig uit te leggen..."

0
John Heitinga

Heitinga: "Het belangrijkste is dat hij nu niet gaat verslappen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Ko Itakura
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd