Heitinga heeft 'kloteavond' met Ajax: "Waren in alles beter"

John Heitinga kon na de 3-0 nederlaag tegen Como in de finale van de Como Cup niet anders dan concluderen dat het een pijnlijke avond was voor Ajax. De trainer noemde het verlies ‘een kloteavond’, maar benadrukte ook dat het een leerzame ervaring moet zijn voor zijn ploeg.

"Dit is een heel vervelende avond. Deze moet je nu nemen", zei Heitinga tegenover Ajax Life. "Ik denk dat we heel veel lessen uit dit duel kunnen halen. We zitten nog midden in de voorbereiding. En ik moet Como een groot compliment geven. Als je het over intensiteit hebt, hadden zij dat meer dan wij."

De trainer, die deze zomer terugkeerde bij Ajax, zag duidelijk waar het misging bij zijn ploeg. "Zij waren vaster aan de bal, terwijl wij heel slordig begonnen. Dan is het moeilijk onder de druk uit te voetballen. De tweede helft probeer je toch nog wat lichtpuntjes eruit te halen." Die waren er volgens Heitinga ook: "Ik denk wel dat een paar jonge jongens goed invielen, waaronder Rayane Bounida. Maar we hebben verloren van een tegenstander die in alles beter was. In het fysieke gedeelte, maar ze waren ook vaster aan de bal."

Toch slaat de nederlaag geen paniek in de tent. "We zitten nog midden in de voorbereiding en vragen veel van die jongens. Niet alleen tijdens een wedstrijd, maar ook op de trainingen. Dan ben je aan het zoeken naar de beste samenstelling, maar we maakten voor deze wedstrijd ook bepaalde keuzes, omdat we een paar dagen eerder ook speelden."

De focus verschuift nu langzaam richting de seizoensouverture op 10 augustus, wanneer Ajax het in de Eredivisie opneemt tegen Telstar. "Natuurlijk moeten we nog meer fysieke inhoud kweken. Dat is logisch. Een paar jongens sloten afgelopen week pas aan, dus we zitten nog in de opbouw richting de competitie. Juist daarvoor speel je ook dit soort wedstrijden. Het is goed dat die minuten nu in de benen zitten, maar over het vertoonde spel zijn we natuurlijk ontevreden."